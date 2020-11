Svi smo se preznojili, ali ništa od finala, Novak izgubio dobijen treći set!

U okviru polufinala završnog masters turnira u Londonu Novak Đoković je zaustavljen u polufinalu pošto je bolji od njega večeras bio Dominik Tim sa 2:1 u setovima, bilo je 7:5, 6:7 (10) i 7:6 (5).



Kao što smo i očekivali, nije bilo previše šansi ni za jednog, ni za drugog tenisera za brejk u prvom setu, obojica su dobro servirali, sve do rezultata 5:5.



Tada je Novak Đoković slabije servirao, Tim je iskoristio tada jedinu brejk-loptu koju je imao u prvom setu, poveo sa 6:5 i kasnije bez problema dobio prvi set.



Nije se moglo primetiti da je Novak Đoković izgubio prvi set, pošto je dobro krenuo u drugi i odlično je reagovao na pritisak.



Novak je bio taj koji se prvi susreo sa brejk-loptom, ali je dobrom igrom preokrenuo stvari na svoju stranu. U osmom gemu pri rezultatu 3:4 Novak je imao šansu, ali je i ona propuštena.



Mirisalo je na brejk, imao je Novak i dve set lopte, a onda se Tim vratio dobrim servisima. Moramo pohvaliti i Austrijanca koji je dobro servirao pod pritiskom.



Stigli smo do taj-brejka, a tamo bolji početak Tima, poveo je sa 2:0, ali je Novak vratio mini-brejk i poveo sa 2:3. Da je majstor taj-brejkova i genije u igri nerava, dokazao je u narednim poenima kada je spasio meč-loptu. Spasio je još jednu, ovoga puta na servis Dominika Tima, pa je poveo sa 7:8 napravivši još jedan mini-brejk. Bila je to njegova prva set lopta koju nije iskoristio, Tim je uzvratio za 8:8, pa je Novak ponovo izgubio poen na svoj servis za novu meč-loptu.









Spasio je i tu treću po redu, ali je Tim stigao do nove, četvrte. I tu je spasio, jer se radi o Novaku Đokoviću. Vezao je tri poena, i konačno izjednačio na 1:1!





Ako u prva dva seta nismo videli mnogo brejk-lopti, šta onda da kažemo za treći kada su obojica držali svoj servis i briljantno rešavali svaki minimalni problem, pošto većih nije ni bilo.



Taj brejk, a tamo, sve je počelo kako treba, Novak je poveo sa 4:0 sa dva mini-brejka, a onda ŠEST uzastopnih poena Dominika Tia za dodatne dve meč-lopte.



Nije iskoristio prvu, ali jeste drugu za plasman u finale.







Tamo će čekati pobednika duela Medvedev - Nadal.