Stao je i tenis, kada se očekuje nastavak sezone?

Izvršni direktor Udruženja teniserki (WTA) Stiv Sajmon rekao je danas da se nada da bi takmičenja mogla da se nastave na vreme za sezonu na travi, ali da treba biti realan po pitanju situacije oko pandemije korona virusa.



Sva teniska takmičenja odložena su do 7. juna, što znači da se u predviđenim terminima neće igrati turniri na šljaci. Sajmon je rekao da se nada da će sezona na travi početi na vreme, ali je istakao da su zdravlje i bezbednost svih učesnika prioritet.



"Porodica WTA prolazi kroz iste stvari kao i svi ostali širom sveta. Mi smo zdravi i dobrog raspoloženja i nadam se da je tako sa svim ljubiteljima tenisa. Ovo je neviđeno i svi zajedno ćemo proći kroz to. Kao i svi, prikupljamo podatke i sve informacije od eksperata, lokalnih vlada uz poštovanje mera i zabrana", rekao je Sajmon za Tenis čenel, preneo je Eurosport.



"WTA i tenis su jedinstveni, pošto je ovo globalna stvar. Sve zabrane putovanja i ostali izazovi će uticati na nas vezano za kretanja igrača. Sada se nadam da ćemo se vratiti za sezonu na travi, koja počinje 8. juna, ali moramo biti realni. Svesni smo da bi sezona mogla biti odložena i posle tog datuma. Najvažnija je bezbednost svih učecnika", dodao je on.



Organizatori trećeg grend slem turnira u sezoni Vimbldona će naredne nedelje odlučiti o njegovom održavanju. Londonski turnir trebalo bi da počne 29. juna, ali bi mogao da bude pomeren za kasniji datum.



"Mi želimo da se što pre vratimo takmičenjima. Nadamo se u junu, ali ako ne, nadamo se tokom leta za sezonu na tvrdoj podlozi u SAD", naveo je Sajmon.