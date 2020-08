Šta teniseri potpisuju ako žele da igraju na US openu: "Ukoliko budem mrtav..."

Teniseri koji će igrati na US openu ove sezone moraće da potpišu dokument u kom ima nekoliko tačaka koje su sporne.



Između ostalog, dve tačke koje se nalaze u dokumentu su interesantne medijima.



- Sa ovim znanjem prihvatam da uđem u kompleks birajući da to uradim uprkos tome što može da bude opasno za moje zdravlje i zdravlje ljudi sa kojima budem u kontaktu. Prihvatam odgovornost za svaki rizik koji uključuje povredu, ozbiljno oboljenje i smrt koji mogu da se dese meni ili drugima koji budu u kontaktu sa mnom, a rezultat su mog boravka u kompleksu i nastali su zbog nemarnosti Nacionalnog trening centra ili bilo kog drugog razloga



- Sa punim razumevanjem shvatam da je ovo odricanje odgovornosti i saglasan sam sa tim da važi zauvek. Ova forma odricanja je obavezujuća za: mene, članove moje porodice i supružnika ukoliko budem živ, to jest moje naslednike i lične zastupnike ukoliko budem mrtav.



Ono što se zna jeste da veliki broj poznatih tenisera neće igrati US open, među njima su Rodžer Federer i Rafael Nadal, dok se Novak Đoković i dalje premišlja.



US open počinje 31. avgusta.