Šta će biti sa ovogodišnjim Gren Slemovima, Novaku otežan put da stigne Federera?

Najbolji svetski teniseri su već uveliko na neplaniranom odmoru, zbog pandemije koronavirusa.





Ono što najviše zabrinjava je neizvesnost koliko dugo će sve ovo da traje, a teško da bi neko u ovom trenutku mogao da iznese neke preciznije prognoze.





Održavanje drugog Gren Slema sezone, pariskog Rolan Garosa, sada već deluje kao ''nemoguća misija'', a tokom dana iz Velike Britanije stižu spekulacije da bi i Vimbldon mogao da bude otkazan.





S obzirom da je Novak Đoković od početka sezone igrao u fantastičnoj formi, bez ijednog poraza, jasno je da je možda on od svih tenisera i najviše oštećen novonastalom pauzom.





Znate već da su mu prioritet trofeji na Gren Slem turnirima, još tri mu nedostaju da stigne Federera, a ima dva manje i od Nadala.





Priželjkivali smo da do kraja godine stigne makar Nadala, ali to će se sada po svemu sudeći prolongirati.

Na tu temu je govorio i nekadašnji svetski broj 1 u dublu Mark Nouls.







''Njegova serija je neverovatna, konstantno nas impresionira. Ove godine izgledao je možda fokusiranije i svežije nego ikada pre.







Nažalost, za njega je problematično to što ova suspenzija dolazi u trenutku kada je on u seriji od 21 pobede, kada na terenu izgleda sjajno. Očekujem da nastavi tamo gde je stao kada god da nastavimo sezonu'', istakao je on.