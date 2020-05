Španci pogrešili - Izvinjenje gospodinu Đokoviću

Novak Đoković je prekršio pravilo treniranja u Španiji. Tamo je dozvoljeno individualno treniranje, ali ne u paru što je radio Novak Đoković sa Karlosom Gomesom, španskim teniserom koji je trenutno 428. na svetu.



Jedva su dočekali mediji obojeni u žuto, poput "Diario Sport" portala iz Katalonije.



"Posle njegovih kontroverzi, uključujući i stav protiv vakcinacije, srpski teniser je trenirao na terenu u Marbelji, na način koji je zabranjen u ovoj fazi relaksacije mera. A da stvar bude još gora, on se time hvalio na društvenim mrežama", stoji u nezahvalnom španskom "Sportu".



U čemu je bio problem?



"Žalimo što je naše tumačenje pravila bilo pogrešno i što je to moglo da uzrokuje neugodnosti za gospodina Đokovića, kao i za svakog drugog građanina", stoji u saopštenju teniskog kluba "Puerte Romano" gde je Novak trenirao.



Novak neće izlaziti na teren do sledećeg ponedeljka.