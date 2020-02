Šok, Federer propušta Rolan Garos!

Švajcarski teniser Rodžer Federer podvrgnut je operaciji kolena i propustiće Rolan Garos u Parizu, saopšteno je danas.



Federer je podvrgnut artroskopiji desnog kolena u sredu u Švajcarskoj.



Osvajač 20 grend slem titula rekao je da su lekari uvereni u potpuni oporavak.



"Posle procedure lekari su potvrdili da je to trebalo da se uradi", naveo je 38-godišnji Federer u objavi na društvenim mrežama.



On je dodao da ga je to koleno mučilo, da je mislio da će problemi nestati, ali da je posle pregleda utvrdjeno da mora na operaciju.



Osim Rolan Garosa, koji traje od 24. maja do 7. juna, Federer će propustiti i turnire u Dubaiju, Indijan Velsu, Bogoti i u Majamiju.



"Zahvalan sam svima na podršci. Jedva čekam da ponovo zaigram, vidimo se na travi", rekao je osmostruki šampion Vimbldona.