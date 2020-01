Sledi nam veliki meč, Nadal sa velikim poštovanjem o Novaku!

Selekcija Španije će igrati u finalu prvog ATP kupa pošto je savladala reprezentaciju Australije. Drugi i odlučujući poen za Španiju doneo je Rafael Nadal koji je savladao Aleksa De Minora.





Nakon meča, prokomentarisao je i duel sa Srbijom u finalu, odnosno njegov duel sa Novakom Đokovićem.



"Pokušali smo da spavamo malo pre pola šest ujutru, a zatim smo pokušali da se spremimo za meč. Biće to superteško finale protiv Novaka, koji voli da igra ovde, ima mnogo velikih rezultata ovde. Srbija ima odličan tim, zar ne? Igraju veoma dobro, pa videćemo. Nadamo se da ćemo biti spremni, Roberto je imao važan meč danas, pa ćemo pokušati da se spremimo", rekao je Rafa nakon pobede protiv De Minora.



Biće to 55. duel ova dva tenisera.



Novak ima 28 pobeda, Rafa 26. Ono što je veoma zanimljivo jeste da je Novak dobio osam uzastopnih mečeva na tvrdoj podlozi protiv Rafe, a poslednji put je Nadal slavio protiv Novaka na ovakvoj podlozi u finalu US opena 2013. godine.