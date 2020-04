TIU je zadužena za praćenje klađenja na teniske mečeve i kažnjavanje korupcije, a veći broj sumnjivih slučajeva povezala je sa pandemijom korona virusa.



Ta jedinica saopštila je da je od početka godine do 22. marta primila ukupno 38 upozorenja za mečeve na turnirima nižeg nivoa. To je 21 meč više u odnosu na isti period prošle godine.



Sumnjivo je šest mečeva na čelendžerima za muškarce i po 16 mečeva u muškoj i ženskoj konkurenciji ITF svetskog tura.



U izveštaju se zaključuje da su ti mečevi namerno ciljani, kako se tenis približavao prekidu sezone zbog pandemije.



Sva teniska takmičenja prekinuta su najmanje do sredine jula.

