Simona Halep u četvrtfinalu turnira u Pragu

Rumunska teniserka Simona Halep plasirala se danas u četvrtfinale turnira u Pragu pobedivši Čehinju Barboru Krejčikovu sa 3:6, 7:5, 6:2.



"Barbora je igrala sjajno. Naterala me je da budem fokusuirana na svaki poen i svaku loptu... Nisam zadovoljna servisom, ali se nadam da ću vremenom i to poraviti", rekla je Halep.



Halep će se u četvrtfinalu sastati sa Poljakinjom Magdalenom Frenh, koje je do svog prvog četvrtfinala u karijeri stigla pobedom nad Holandjankom Arančom Rus u tri seta.



Kanađanka Eženi Bušar je bila bolja od Tamare Zidanšek iz Slovenije (7:6, 6:7, 6:2). Ona će u četvrtfinalu igrati protiv Eliz Mertens.



Prolaz u četvrtfinale danas je obezbedila i Sara Soribes Tormo iz Španije koja je lako savladala Nemicu Lauru Zigemund (6:2, 6:3).



Turnir u Pragu je drugi turnir otkako je WTA nastavila takmičenje, pod strogim zdravstenim merama.