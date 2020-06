Osvajačica 23 grend slem titule američka teniserka Serena Vilijams rekla je danas da će ove godine igrati na US Openu.







Vilijams je na video snimku prikazanom tokom prezentaciije turnira rekla da "jedva čeka da se vrati" u Njujork na grend slem turnir koji je osvajala šest puta.



Ona je u poslednje dve godine bila finalistkinja.



US Open je obično četvrti, poslednji grend slem turnir u kalendaru, ali će sada biti drugi, nakon što je Rolan Garos pomeren, a Vimbldon otkazan zbog pandemije korona virusa. Australijan open održan je u januaru.



US Open trebalo bi da bude održan od 31. avgusta do 13. septembra bez gledalaca zbog pandemije.