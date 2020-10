Rubljov, 10. igrač sveta, pobedio je posle sat i 40 minuta. U prvom setu nije bilo brejka pa je odigran taj brejk, koji je Rubljov dobio sa 7:5.



On je u petom gemu drugog seta oduzeo servis Ćoriću, prednost brejka je zadržao do kraja meča i pobedio.



Rubljov je, uz Novaka Đokovića, postao jedini teniser koji je ove sezone osvojio četiri titule. Osim Sankt Peterburga, osvojio je turnire u Kataru, Adelajdu i Hamburgu.



Ruski teniser se primakao plasmanu na završni ATP turnir.



On u ovoj sezoni ima 34 pobede, a više od njega ostvario je samo Đoković - 37.