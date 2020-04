Šampionka Vimbldona našla utehu: "Barem ću biti šampionka dve godine"

Halep je u prošlogodišnjem finalu Vimbldona pobedila Serenu Vilijams, a ovog leta neće imati priliku da brani titulu pošto je taj grend slem otkazan.



"Gledam to sa pozitivne strane, jer ću dve godine biti branilac titule. Moram da nosim tu titulu još godinu dana, tako da je to dobra stvar", rekla je Halep za "Eurosport".



Halep se trenutno nalazi u Rumuniji gde je već 22 dana u izolaciji, a izlazi samo kako bi trenirala na terenu pored kuće.



Teniska sezona suspendovana je barem do polovine jula, a Halep je spremna i na dužu obustavu sezone, možda i do kraja godine.



"Najgori scenario u mojoj glavi je da će ova sezona biti otkazana... Mislim da će biti potrebno više vremena. Nadamo se Otvorenom prvenstvu SAD, ali ni to nije sigurno pošto se sada i Njujork bori", rekla je Halep.



"Ovo (pandemija) nije mali problem, ovo je ogroman problem. Moramo slušati nadležne i ostati kod kuće", dodala je ona.