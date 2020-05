Sad i Nadal vrši pritisak na Đokovića?!

Tema potencijalne vakcinacije protiv koronavirusa izazvala je brojne reakcije posle javno izrečenog stava Novaka Đokovića, koji je u načelu protiv toga.





Takođe, Novak je nedavno u razgovoru sa nekolicinom srpskih sportista priznao da je u dilemi kako će reagovati ukoliko vakcina bude uslov za učešće na turnirima kada se za to steknu uslovi.





Ali, jedan od njegovih najvećih rivala, Španac Rafael Nadal ima drugačiji stav.





On nema nikakvu dilemu, poštovaće sva pravila, a to isto je preporučio i Novaku.





''Ne znam, ja sam niko... Niko ne može ništa da zahteva od nekoga, svako ima pravo da radi šta želi, ali ako je neko deo Tura - onda bi možda morao da se pridržava pravilima Tura ukoliko vakcinacija bude obavezna kako bi se svi zaštitili. Đoković će morati da se vakciniše ako bude hteo da nastavi da igra tenis na najvišem nivou, baš kao i ja.



Ako nas ATP ili ITF nateraju da se vakcinišemo da bi nastavili da igramo tenis, onda ćemo to morati da uradimo.







To će biti kao što imamo restrikcije u uzimanju lekova kako ne bi došlo do dopinga. To je samo praćenje pravila", objasnio je Nadal.





