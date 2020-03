Rolan Garos se odložio, Vimbldon na čekanju, a evo šta kažu u US openu!

Teniski savez SAD (USTA) nije danas odbacio mogućnost da pomeri Otvoreno prvenstvo SAD, nakon što su organizatori Rolan Garosa pomerili turnir na septembar zbog pandemije korona virusa.USTA je saopštio da razmatra sve mogućnosti, ali da za sada neće menjati raspored.







Poslednji grend slem turnir u sezoni Ju Es open, koji se igra u Njujorku, trebalo bi da počne 31. avgusta.Rolan Garos, drugi grend slem u sezoni, trebalo je da se održi od 24. maja do 7. juna u Parizu, ali je termin promenjen zbog pandemije pa će se turnir igrati od 20. septembra do 4. oktobra.



To znači da bi Rolan Garos, koji se igra na šljaci, počeo nedelju dana posle završetka Ju Es opena, koji se igra na betonu.



Brojni teniseri su se pobunili zbog odluke organizatora Rolan Garosa da promeni termin bez konsultacija.



"U trenutku kada se svet okuplja, mislimo da takva odluka ne treba da se donosi jednostrano. USTA bi svakako delovala uz konsultacije sa drugim grend slem turnirima, WTA i ATP, ITF i našim partnerima, uključujući i Lejver kup", navodi se u saopštenju Teniskog saveza SAD.