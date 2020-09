Rim - Nole počistio Italijana, komična situacija sa maskom i sudijom!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u naredno kolo Mastersa u Rimu, pošto je danas pobedio Salvatorea Karuza sa 6:3, 6:2.





Đokoviću je današnji bio 28. duel ove sezone i do sada ima 26 pobeda i jednu diskvalifikaciju, na nedavnom US openu.



Đoković je danas igrao protiv 87. tenisera na svetu, a ovo je bio njihov drugi međusobni susret, nakon što je na prošlom Rolan Garosu Karuzo uspeo da osvoji samo osam gemova.



Ništa drugačije nije bilo ni danas, kada je namestio ruku, Đoković je servirao odlično i upravo je to napravilo razliku.



Đoković je dobro otvorio meč, Karuzo se nije davao, ali sve do ključnog momenta, kada je Novak napravio brejk za 5:3 i tako i zatvorio prvi set, potvrdom brejka - 6:3.



Na startu drugog seta, obojica tenisera su uzela servis gem, a onda je usledio najduži na meču. Nakon 12 minuta borbe, Novak je uspeo da napravi ključan brejk u drugom setu i tu prednost je do kraja i održao.





Đoković je drugi brejk napravio za 5:2 i onda je usledio lagani servis gem za konačnih 6:2.





Inače, ovaj meč je obeležila i jedna zanimljiva situacija, ponovo je Novak bio u centru pažnje zbog sudije, koji je zahtevao da stavi masku. Đokoviću nije bilo jasno zbog čega, pa je dobio pojašnjenje da je to deo procedure, da u razgovoru pre početka svi moraju da imaju maske.





Usledili su komentari na mrežama da se još nije ni vratio, ni počeo meč posle diskvalifikacije i da već pravi novu frku sa sudijima...





Šalu na stranu, Đoković je nastavio tamo gde je stao, ovo mu je 27. pobeda u sezoni, uz jednu diskvalifikaciju i nadamo se da do kraja neće imati nijedan poraz.