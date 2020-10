RG - Tim se provukao u četvrtfinale, ispao Zverev!

Treći teniser sveta pobedio je posle tri sata i 36 minuta i peti put uzastopno se plasirao medju osam najboljih na pariskom grend slem turniru.



Tim je u prva dva seta napravio po jedan brejk i poveo je sa 2:0. Gaston je dobro zaigrao u trećem setu, poveo je sa 3:1, ali je Tim uspeo da vrati brejk i izjednači na 5:5. Mladi Francuz je zatim osvojio dva uzastopna gema i dobio set.



On je napravio brejk u četvrtom gemu četvrtog seta za vodjstvo od 3:1, prednost je sačuvao do kraja i izjednačio na 2:2 u setovima.



U petom setu teniseri su bili sigurni na svoje servise, sve do osmog gema kada je Tim napravio brejk, što mu je bilo dovoljno za pobedu.



Šampion Ju Es opena će u četvrtfinalu igrati protiv Argentinca Dijega Švarcmana koji je savladao 46. tenisera sveta Italijana Lorenca Sonega posle tri seta, 6:1, 6:3, 6:4.



Švarcman, 14. teniser sveta, pobedio je posle dva sata. On je osam puta oduzeo servis Sonegu, koji je napravio tri brejka.



Švarcman se drugi put u karijeri plasirao u četvrtfinale pariskog grend slem turnira.



Italijanski teniser Janik Siner plasirao se danas u četvrtfinale Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedio sedmog igrača sveta Nemca Aleksandra Zvereva posle četiri seta, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3.



Siner, 75. teniser sveta, pobedio je posle tri sata i prvi put u karijeri se plasirao u četvrfinale nekog grend slem turnira.



On je pet puta oduzeo servis finalisti Ju Es opena, koji je napravio dva brejka.



Siner će u četvrtfinalu igrati protiv branioca titule Španca Rafaela Nadala, koji je lako pobedio Amerikanca Sebastijana Kordu sa 6:1, 6:1, 6:2.