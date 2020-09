RG: Serena Vilijams i Svitolina u drugom kolu

Meč Vilijams i An, devete i 102. teniserke sveta, trajao je sat i 44 minuta.



Vilijams je imala 5:0 i 40:0 u gemu u kojem je servirala za meč, ali je An spasila tri meč lopte, a potom još jednu.



Nakon toga je nekadašnja teniserka broj jedan morala da spasi jednu brejk loptu pre nego što je konačno završila meč as udarcem.



Vilijams će u drugom kolu igrati protiv Bugarke Cvetane Pironkove.



U drugu rundu Rolan Garosa plasirala se i Ukrajinka Elina Svotolina. Ona je danas bila bolja od Ruskinje Varvare Gračeve sa 7:6, 6:4.



Svitolina će se za plasman u treće kolo boriti protiv Meksikanke Renate Sarasue, 178. teniserke na WTA listi.