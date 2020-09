Vavrinka, 17. teniser sveta, pobedio je posle sat i 40 minuta. On je šest puta oduzeo servis Mareju, koji nije uspeo da napravi nijedan brejk.



Šampion Rolan Garosa iz 2015. godine će u drugom kolu igrati protiv Nemca Dominika Kepfera, koji je sa 6:2, 3:6, 6:1, 6:1 pobedio domaćeg tenisera Antoana Uana.



U drugom kolu je i Francuz Benoa Per, pobedom protiv Kvon Sunvua iz Južne Koreje, 7:5, 6:4, 6:4.



Per će igrati protiv Argentinca Federika Korije.