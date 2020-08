Rafa odustao od US Opena, šta to znači za Novaka?

Posle Rodžera Federera i Rafael Nadal je saopštio odluku da ne učestvuje na predstojećem US Openu koji će se održati od 31. avgusta do 13. septemnbra.Mnogi su se zapitali - šta to znači za Novaka Đokovića?Najbolji teniser sveta će zbog odustajanja Španca najverovatnije ostati na prvom mestu ATP liste do kraja 2020. godine.U ovom trenutku Đoković ima 370 bodova više, ali u prilog mu ide izmenjen sistem bodovanja (računaju se najbolji rezultati sa turnira od marta prošle godine, bez gubitka poena), kao i otkazivanje mastersa u Madridu gde je Nadal mogao da osvoji veoma važne poene.Nadal će do kraja godine igrati na Rolan Garosu i u Rimu gde će morati da brani osvojene titule, pa samim tim neće biti priliku da dobije dodatne poene.Čitav ATP tur je u haosu zbog pandemije koronavirusa, situacija je krajnje neizvesna, ali izgleda da se do normalizacije stanje na vrhu liste neće menjati.