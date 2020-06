Rafa neće mnogo o tenisu, evo šta želi prvo

Španski teniser Rafael Nadal rekao je da ne bi igrao ako bi u ovom trenutku morao da odluči o učešću na Ju Es openu u Njujorku, ali da treba videti kako će se razvijati situacija u vezi sa pandemijom korona virusa.







"Ako me danas pitate, danas ću reći da ne bih igrao", odgovorio je Nadal tokom video konferencije za Asošiejted pres.



"Za nekoliko meseci? Ne znam. Nadam se. Da. Ali moraćemo još da sačekamo da dobijemo jasne informacije o tome kako će se virus razvijati i kakva će biti situacija u Njujorku za nekoliko meseci. Njujork je jedno od mesta koje je najpogodjenije korona virusom. Videćemo", rekao je Nadal.



Nadal lagano trenira u rodnoj Španiji, a da nije izbila pandemija, u ovom trenutku bi se igrao Rolan Garos i Španac bi pokušavao da osvoji rekordan 13. trofej na tom turniru, ukupno 20. grend slem u karijeri.



On je rekao da za održavanje Ju Es opena, ali i ostalih teniskih turnira, moraju da se ispune dva uslova, da svi dobiju uveravanja da će biti zaštićeni od korona virusa i da svi mogu slobodno da putuju širom sveta.



"Ne možemo se vratiti sve dok zdravstvena situacija ne bude potpuno bezbedna, ali i da svi igrači iz svake zemlje mogu da doputuju na turnire i da se takmiče pod bezbednim uslovima", dodao je Nadal.



Teniska takmičenja su prekinuta u martu zbog pandemije. WTA i ATP su obustavili takmičenja najranije do kraja jula. Rolan Garos je pomeren i umesto u maju održaće će u septembru, dok je Vimbldon otkazan prvi put u 75 godina.



Odluka o Ju Es openu biće doneta za nekoliko nedelja, a takmičenje bi trebalo da počne 31. avgusta u Njujorku.



"Zaista verujem da moramo da budemo strpljivi, da budemo odgovorni. Moramo da budemo mirni i da radimo stvari na pravi način", rekao je Nadal, koji je u sredu napunio 34 godine.



On je rekao da nije pipnuo reket više od dva meseca pre nego što je nedavno počeo sa laganim treninzima.



"Idem vrlo sporo, korak po korak, ne igram svakog dana i ne treniram mnogo", dodao je Nadal.



Upitan o Rolan Garosu, Nadal je rekao da nije ni optimista ni pesimista o održavanju turnira na pariskoj šljaci.



"Nedostaje mi da igram tenis. Nedostaje mi da igram na turniru koji najviše volim. Ali, istovremeno, ne razmišljam o tome. Koncentrisan sam na pokušaje da vratim normalan život. Prvo što moramo da uradimo je da se vratimo u normalu", naveo je Nadal.