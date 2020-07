Rafa ispadne u prvom kolu RG i dobije 2000 bodova? Da, moguće je, ATP i novo bodovanje!

Novak juri što veći broj nedelja na prvom mestu ATP liste, trenutno je na 282 nedelje, a ispred njega su Pit Sampras sa 286 i Rodžer Federer sa 310.



Koronavirus je, između ostalog, učinio i da dođe do drugačijeg bodovanja do kraja sezone i tako je pokvario planove Novaka Đokovića.



Kakav je novi sistem?



Favorizujući za Rafaela Nadala, najviše.



Znamo da Rafa brani veliki broj osvojenih bodova do kraja sezone, a ukoliko se bilo kom teniseru desi da ostvari slabiji rezultat nego prošle sezone na nekom od preostalih turnira, ostaće mu bodovi od prošle sezone.



Dakle, ako Rafa ispadne u prvom kolu RG, ostaće mu 2000 bodova.



Zaista očajan potez ATP-a...