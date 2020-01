Prštaće u finalu! Fantastični Austrijanac stigao do finala Australijan opena!

Novak Đoković je saznao rivala u finalu Australijan opena, a to će biti Dominik Tim. Austrijanac je savladao Aleksandera Zvereva sa 3:1 po setovima, bilo je 3:6, 6:4, 7:6 (3) i 7:6 (4).







Dominik Tim je loše počeo ovaj meč, Zverev je bio bolji u razmenama, servirao bolje i stigao do prvog seta koji je dobio sa 6:3.



Nakon toga problemi za Zvereva na servisu, dva puta je u drugom setu odservirao i duplu, a imao je svega 25% dobijenih poena na drugi servis. Spasio je samo jednu brejk-loptu, Tim je odlično riternirao i zasluženo slavio u drugom setu za 1:1.



U nastavku Tim nešto agilniji, kao da je njegovo iskustvo presudilo u ovom meču imajući u vidu da je Zverevu ovo prvo polufinale nekog gren slema. Imao je priliku Nemac da povede sa 2:1, na 4:5 je servirao Tim kada je spasio dve brejk-lopte koje su bile i set-lopte.



Otišlo se u taj-brejk i tamo je Tim poveo sa 3:0 i održao tu prednost do samog kraja.



Četvrti set nije bio toliko zanimljiv, bez brejk lopti, a onda je usledio taj-brejk u kom smo gledali svašta. Bilo je očajnih poteza i jednog i drugog tenisera, mini brejkovi su se ređali, a onda je Tim nekako stigao do tri meč-lopte nakon što Zverev nije mogao da odigrao na visokom nivou. Iskoristio je drugu za finale.







Meč je trajao 3 sata i 34 minuta.