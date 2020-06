Promena plana, kada će Đoković ponovo da se testira?

Novak Đoković je prošlog utorka potvrdio da je pozitivan na koronavirus posle učešća na Adrija Turu i od tada je u kućnoj izolaciji, baš kao i njegova supruga Jelena, koja je takođe pozitivna na ovaj virus.





Bilo je nagoveštaja da će drugi test uraditi posle pet dana, ali danas je RTS preneo najnoviju informaciju da je Novak odložio svoje drugo testiranje.





On će to učiniti tek kada istekne 14 dana od prvog pozitivnog testa, dakle tek 7. jula i do tada će ostati u izolaciji.





RTS podseća da je to redovna procedura kada se ustanovi prisustvo koronavirusa u organizmu i Novak Đoković i njegova supruga će to da ispoštuju.