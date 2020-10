Problem za Đokovića, ništa od odbrane Australijan opena?

Postoji mogućnost da Novak Đoković naredne godine ne brani titulu na Australijan openu.U Australiji je danas objavljeno da su vlasti zabranile ulazak stranaca u zemlju i napuštanje kontinenta svojim državljanima sve do 2022. godine zbog pandemije koronavirusa.Naravno, to bi onemogućilo dolazak stranih sportista na takmičenja na tlu Australije, pa je i sam turnir pod velikim znakom pitanja.Odluka može biti promenjena u međuvremenu, međutim sve zavisi od situacije koja u toj zemlji nije naročito sjajna.Drugi talas pandemije naterao je nadležne na uvođenje policijskog časa preko noći i zatvaranje pet miliona stanovnika.Otvoreno prvenstvo Australije trebali bi da se održi od 18. do 31. januara 2021. godine.