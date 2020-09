Prekinuta Novakova konferencija, rekao nešto što nije trebalo?!

Počeo je Rolan Garos u Parizu, u neuobičajenom terminu, koji baš i ne odgovara teniserima, možda i najviše onom najtrofejnijem u Parizu, Rafaelu Nadalu.





Šta je, tu je, mora da se igra, a prvi nosilac će i ovoga puta biti naš Novak Đoković, prvi teniser sveta.





Pred svoju ovogodišnju premijeru na Rolan Garosu, Nole je dugo razgfovarao sa novinarima, a jedno od pitanja bilo je vezano i za PCR testiranja na koronavirus.





Novaku je, između ostalog, postavljeno i pitanje kako bi reagovao ako bi kojim slučajem bio pozitivan na koronavirus tokom Rolan Garosa (aludiralo se na još jednu potencijalnu diskvalifikaciju), iako je Nole već početkom leta preležao ovaj virus.







''Voleo bih da su oni koji su bili pozitivni na testu, 24 sata kasnije još jednom bili testirani, kako bi se utvrdilo da li je ono bilo 'lažno pozitivan' rezultat, ili stvarno pozitivan. Ako je dvaput bio pozitivan rezultat, onda bi, naravno, trebalo da takav igrač bude van turnira, ali ako je u pitanju lažno pozitivan provobitni rezultat, trebalo bi mu dozvoliti da igra.







A to nije bio slučaj ovde, to nije bio slučaj ni u Njujorku, ali jeste možda na nekim drugim ATP turnirima. Zato je sve to malo zbunjujuće za nas. Nije lako ni za same organizatore turnira da izađu na kraj sa tolikom količinom testiranja, usled velikog broja učesnika, ali mislim...'', zastao je Novak i dodao:







''Bilo bi više fer prema igračima da imaju šansu da možda budu u izolaciji 24 sata, pre nego što urade drugi test. Jer, mnogo je dokaza da je bilo lažno pozitivnih rezultata, ne samo u tenisu, nego inače", rekao je Đoković, a onda je jedan od moderatora konferencije prekinuo našeg tenisera rečima ''Hvala vam momci, hvala Novače, završili ste''.





Biće završeno kad Novak uzme pehar u ruke...

-