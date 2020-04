Znate sigurno za Jana Lenarda Štrufa, nemačkog tenisera koji je trenutno 34. teniser na svetu.



Ovaj 29-godišnji teniser je svestan situacije i želi da poštuje mere koje je donela Vlada Nemačke, ali i pored toga želi da trenira pa je tražio posebnu dozvolu.



"Razumem da mnogi kritikuju ovakve odluke, ali ovo je moj posao. Imamo striktne potrebe", rekao je on.



On je dobio dozvolu da trenira dva ili tri puta nedeljno sa svojim trenerom, ali mora poštovati sve ostale mere koje su donete.



Teniska sezona je suspendovana sve do 12. jula, a pitanje je kada bi mogla da se nastavi.