Potvrda je stigla, ATP lista je zamrznuta što Novaku NIKAKO ne odgovara!

Srpski teniser Novak Đoković je treći na večnoj listi tenisera koji su najduže bili na čelu ATP liste.



On ima 282 nedelje provedene kao prvi na ATP listi, što je za četiri nedelje manje od Pita Samprasa i 28 nedelja manje od Rodžera Federera koji je na prvom mestu.



Naravno, a dobijena je i zvanična potvrda, lista je zamrznuta što znači da se Novaku neće računati niti jedna nedelja sve do 13. jula do kad je odložena teniska sezona.



Problem ATP-u pravi i pomeranje turnira, odlaganje, pa je sve to jako teško organizovati što se tiče liste najboljih tenisera.



Koronavirus je napravio haos u teniskom svetu, nadamo se da to neće ometi Novaka da bude najbolji svih vremena...