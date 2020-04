Posle Nadala, i Marej je pesimista...

Britanski teniser Endi Marej rekao je danas da je pesimista po pitanju povratka tenisa u skorijoj budućnosti.



"Siguran sam da svi teniseri žele da se vrate takmičenju što pre, ali u ovom trenutku to nije najvažnije. Pre svega, želimo da se vratimo normalnim životima, da možemo da izađemo napolje, da vidimo prijatelja, odemo u restoran, da budemo slobodni", rekao je Marej za Tajms.



Vremenom će, kako je rekao, biti dozvoljena i putovanja i sport će se "vratiti u normalu".



"Ali, ne vidim da će se to dogoditi vrlo brzo", rekao je Marej.



"Prvo moramo da pronađemo način da zaustavimo širenje virusa i kada to uradimo moći ćemo da radimo normalne stvari, a ne samo da mislimo o takmičenjima", rekao je Marej.



Teniska sezona suspendovana je do 13. jula.



