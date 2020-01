Znatno teže nego što se očekivalo, Rodžer Federer se plasirao u osminu finala Australijan opena.

Za to vreme, kamera je tokom TV prenosa ovog meča često ''hvatala'' i Federerovu suprugu Mirku, koja je uz dosta emocija pratila ovu veliku borbu. Njene reakcije su tokom popodneva postale hit na društvenim mrežama.



Posle meča je izljubila svog dragog, a nije propustila ni priliku za zajednički selfi posle pobede.



Mirka Federer is all of us rn 😅 #AusOpen pic.twitter.com/GeG1ZhXZj5 — Anggara Tegar (@anggaratgr) January 24, 2020