Podatak koji govori o Novakovoj mentalnoj superiornosti, Kris Evert u šoku!

Mnogi Federera smatraju najboljim teniserom svih vremena, verovatno zbog broja gren slem titula i zbog načina na koji igra tenis. Ima i do njegove popularnosti, ali i do broja nedelja na prvom mestu.



Sa druge strane, Novak Đoković preti da ga pretekne u svim statističkim parametrima, vodi u međusobnim duelima 27:23, ima tri manje gren slema od Rodžera, a mogao bi da ga pretekne i po broju nedelja na ATP listi kao prvoplasirani.



Nije to sve.



Mentalna snaga je nešto što karakteriše Novaka i retko koji teniser ima ovakav mentalni sklop ličnosti.



Dokaz? Dueli sa Federerom, u poslednjih šest taj-brejkova ove dvojice tenisera, Novak ima 1 i slovima JEDNU neiznuđenu grešku. Rodžer ima 19.



"Nemam reči... To je nemoguće samo zamisliti... Ali, zato je Novak mentalno superioran", napisala je Kris Evert nakon što je videla ovaj podatak na Tviteru.