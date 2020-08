Počinje Sinsinati, ovo su Novakove prepreke na putu ka tituli!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković takmičenje na Mastersu u Sinsinatiju počeće u drugom kolu, a protivnik će mu biti pobednik meča Tomi Pol - kvalifikant.



Posle više od pet meseci pauze zbog pandemije korona virusa i teniseri se vraćaju na teren, a prvi turnir biće Masters u Sinsinatiju koji će se ove godine igrati u Njujorku od 22. do 28. avgusta.



Đoković je postavljen za prvog nosioca turnira i biće slobodan u prvom kolu, a nastup na terenima Flešing Medouza počeće u drugom kolu protiv pobednika meča u kojem će se sastati Amerikanac Tomi Pol i kvalifikant.



Srpski teniser će u trećem kolu igrati protiv Francuza Feliksa Ože-Alijasima ili Nikoloza Bazilašvilija iz Gruzije, a potencijalni rivali u četvrfinalu su mu David Gofan, Marin Čilić, Denis Šapovalov, Borna Ćorić i Benoa Per.



Đokovića u polufinalu čekaju Danil Medvedev, koji ga je prošle godine pobedio baš u toj rundi takmičenja, ili Roberto Bautista Agut, Karen Kačanov, Kristijan Garin ili Rišar Gaske.



Dušan Lajović će u prvom kolu igrati protiv Španca Pabla Karenja Buste, dok će se Filip Krajinović, ako na startu izbaci kvalifikanta, u drugom kolu sastati sa Austrijancem Dominikom Timom.



Teniseri će po završetku Sinsinatija ostati u Njujorku gde će se od 31. avgusta do 13. septembra igrati Otvoreno prvenstvo SAD.



