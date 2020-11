Počinje! Novak dobio prelaznu ocenu od Kristijana Ronalda, sledi susret sa istorijom!

Juče je Novak Đoković dobio najveću ocenu od Kristijana Ronalda za umetnički utisak prilikom čuvenog okreta kojim Portugalac proslavlja golove, ali od danas se okreće ozbiljnim stvarima.



Naime, Srbin će probati da na kraju još jedne godine koju završava na prvo mestu ATP liste.



Đoković će u Londonu pokušati da vrati titulu koju je prošle sezone osvojio Cicipas, a pretprošle Zverev.



Od osam učesnika, uz Novaka tu su pomenuta dvojica mladih lavova, kao i Tiem Medvedev, debitanti Rubljev i Švarcman, na putu ka tituli Novaka će čekati i Rafa Nadal. Zanimljivo, Nadal ima 18 pobeda na ovom turniru, ali nema titulu, dva puta je gubio meč za krunu, jednom od Đokovića, 2013. godine.



Novak je do sada osvojio pet titula, prvu još pre 12 godina, ali je pet sezona bez trijumfa. Ostvario je čak 36 pobeda na ovom završnom turniru, a jedini koji ima više trofeja je Federer sa šest. Najviše pobeda ima Federer 59, Lendl je napravio 39, Beker 36, koliko i Novak, pa Đoković ima šansu da u Londonu stigne do drugog mesta večne liste po broju trijumfa, ali i da se izjednači sa Federerom po broju šampionskih trofeja na završnom turniru sezone. Pre četiri godine je Đoković izgubio od Mareja, sledeće godine nije igrao, da bi pre dve sezone izgubio finale od Zvereva. Prošle sezone Novak je ispao u grupi, sada je prilika da se vrati na najviši nivo i sruši nove rekorde.



U grupi je sa Švarcmanom, Zverevom i Medvedevim, prvi rival je iskusni Argentinac koji debituje na završnom turniru.



.@Cristiano how did I do? 😂 https://t.co/cF1CQ0noPW