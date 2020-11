Pobedili Novaka i Rafu, pa odigrali sjajno finale - Medvedevu titula!

Pobednik završnog turnira Masters serije u Londonu je ruski teniser Danil Medvedev!





On je večeras u uzbudljivom finalu savladao Austrijanca Dominika Tima sa 2:1, po setovima 4:6, 7:6 (7:2) i 6:4, a sve je trajalo dva sata i 43 minuta.





Dominik Tim je bolje započeo ovaj finalni okršaj, brejkom u petom gemu prelomio je prvi set u svoju korist, a u drugom je vođena potpuno ravnopravna borba, pa je taj-brejk odlučivao.





Tim je tada poveo sa 2:0, činilo se u tom trenutku da je blizu titule, ali onda mu se dogodilo ono što je on uradio Novaku Đokoviću u polufinalu - dozvolio je rivalu seriju poena u taj-brejku, pa je Medvedev od 0:2 došao do 7:2 i izjednačenja u setovima.





U trećem setu Medvedev konačno uspeva da stigne i do prvog brejka u ovom meču, učinio je to u petom gemu, potom poveo sa 4:2 i tu pšrednost do kraja nije ispustio.





Podsetimo, i jedan i drugi se mogu pohvaliti da su u Londonu savladali i Rafaela Nadala i Novaka Đokovića, ali Medvedev je večeras za nijansu bio bolji od Austrijanca i trijumfalno završava sezonu.



