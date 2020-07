Pilić kratko i jasno: "Zapadu ne odgovara da malena Srbija ima najboljeg na svetu"

Nadamo se nastavku teniske sezone.Očekujemo dva gren slema do kraja sezone, to su US open i Rolan Garos, a Novak Đoković planira da igra na oba turnira.O tome kako je sve trenutno upereno protiv Novaka Đokovića od strane ATP-a govorio je i njegov česti saradnik, legendarni Nikola Pilić.rekao je Nikola Pilić.Što se tiče US opena, Novak Đoković bi mogao da učestvuje, ali i dalje nema konačnog odgovora., rekao je Pilić za " Glas Srpske".