Petrović nikad bolji, očekuje ga OGROMAN skok na ATP listi!

Srbi briljiraju u Kaljariju, posebno mislimo na Danila Petrovića, tenisera koji do sada nije imao zapaženiji učinak na ATP turnirima.



Tačnije, nije imao uopšte pobedu na ATP turniru, igrao je kvalifikacije za ovaj turnir, ispao, da bi potom kao "laki luzer" stigao u glavni žreb umesto Fonjinija i evo ga u polufinalu.



Srbin koji ima 28 godina je danas iznenadio Argentinca Federika Delbonisa, a u polufinalu će na Marka Čekinata.



Danila od ponedeljka definitivno očekuje najbolji plasman u karijeri, minimalno će napredovati za 30 mesta, što znači da će u najgorem slučaju biti 136. na ATP listi.



Ukoliko pobedi, biće u 125 tenisera sveta, a ako osvoji turnir za šta su mu potrebne još dve pobede, biće u 110 najboljih.



I Đerea očekuje napredak na ATP listi i to makar do 68. mesta, a ako napravi bolji rezultat, odnosno ako se plasira u finale ili osvoji turnir, čeka ga možda i ulazak u 55 najboljih.



Navijamo za naše, Čekinato je protivnik Petroviću, Museti, još jedan Italijan, je rival Đereu.