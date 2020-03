Pet osoba preminulo od Korone u Kaliforniji, evo šta to znači za Indijan Vels!

Virus Korona pravi velike probleme širom sveta, a situacija se pogoršala u Kaliforniji.



proglašena je vanredna situacija u ovoj saveznoj američkoj državi, nakon smrti pet osoba od ovog virusa. Zbog toga su na snazi preventivne mere, a takve su donete pred turnir u Indijan Velsu.



Taj turnir počinje u ponedeljak, 9. marta, a igra sve sve do nedelje 22. marta, pa je opasnost na visokom nivou.



Zbog toga su organizatori turnira učinili sve ne bi li smanjili šanse da se zaraza prenese, pa su išli i do te mere da će skupljači loptica morati da nose rukavice.



Nije to sve, oni neće dodavati peškire igračima na terenu, kao što je to uvek bio slučaj do sada.