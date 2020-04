Negde u Liguriji, avetinski prazne ulice, Italija se suočava sa katastrofom.

Ali, ljudi ne gube duh, nazire se svetlo na kraju tunela.

Naime, za početak maja je najavljeno popuštanje mera strogog karantina, čak i bavljenje fizičkom aktivnošću uz propisane mere.

Ali ovo je fantastično, partija tenisa preko krovova.



