OTKAZANO! Ništa od Mastersa koji je danas trebalo da počne!

Epidemija koronavirusa sve više utiče i na održavanje sportskih događaja, svedoci smo da se sve više fudbalskih utakmica igra bez prisustva publike, ali organizatori teniskog Mastersa u Indijan Velsu odlučili su da ovogodišnji turnir - otkažu.

Informacija je noćas i zvanično objavljena, a razlog je pojava epidemije i u južnoj Kaliforniji.



''Suviše je veliki rizik za zdravlje stanovništva da se održi turnir ovakve veličine. Nije u interesu navijača, igrača i lokalnog stanovništva da turnir bude održan. Svi zajedno moramo da pokušamo da zaštitimo zajednicu od koronavirusa", objasnio je doktor Dejvid Agus.

Titulu je trebalo da brani Dminik Tim kod tenisera, odnosno Bjanka Andresku kod teniserki. Novak Đoković je prošle godine zaustavljen u trećem kolu, pa neće izgubiti veliki broj poena otkazivanjem ovog turnira.



