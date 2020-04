Otkazan Rodžers kup u ženskoj konkurenciji

Teniski Rodžers Kup u ženskoj konkurenciji otkazan je danas zbog pandemije korona virusa, saopštio je Teniski savez Kanade.Turnir je trebalo da se održi od 7. do 16. avgusta u Montrealu, ali je danas otkazan nakon što je Vlada Kvebeka saopštila da se do 31. avgusta ne mogu održavati sportski događaji.Direktor turnira Ižen Lapijer rekao je da su se organizatori nadali da će se situacija s virusom na vreme rešiti kako bi turnir bio održan kako je planirano., rekao je on.Turnir u muškoj konkurenciji, koji bi trebalo da se igra u Torontu, za sada nije otkazan.Teniska sezona suspendovana je do 13. jula.