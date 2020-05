Teniski savez Francuske saopštio je danas da će vratiti novac za ulaznice koje su navijači kupili za Rolan Garos, zbog neizvesnosti u vezi sa pandemijom korona virusa.Drugi grend slem turnir u sezoni Rolan Garos trebalo je da se održi od 24. maja do 7. juna, ali je zbog pandemije pomeren za termin od 20. septembra do 4. oktobra.Savez je naveo da blisko sarađuje sa francuskim vlastima kako bi se uspostavile neophodne mere koje će obezbediti zdravlje i bezbednost prisutnih na turniru.Novac će biti vraćen do kraja maja, a nova kupovina karata počeće ako se turnir bude organizovao.