"E mala, pozdravi tatu" Svaki put kad smo se videli mi je to rekao. Secam se kad mi je dosao na mec kad sam imala ma mozda ni 10 godina i navijao kao lud da je na kraju morao da se skloni. Covek koji je ziveo za Partizan. Pocivaj u miru Miso❤️ #crnobelaporodica