Oglasio se i ATP, kada se nastavlja teniska sezona?

Predsednik Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP) Andrea Gaudenci rekao je danas da se nada da će teniska sezona, koja je prekinuta zbog pandemije korona virusa, biti nastavljena u avgustu.



"Napravili smo 50 verzija kalendara koje menjamo svaki dan. Ako uspemo da počnemo sezonu u avgustu, spasili bismo tri grend slema i šest masters turnira. Na taj način bi se odigralo oko 70 odsto sezone. U suprotnom, problemi bi se umnožili", rekao je Gaudenci za italijanske medije.



Gaudenci je naveo i da se nada da će završni masters u Londonu moći da se odigra kako je planirano, od 15. do 22. novembra.



"O2 Arena je dostupna samo tada", dodao je.



Prvi čovek ATP-a je ipak želeo da ostane oprezan jer niko ne može da predvidi kada će se epidemija završiti.



"Kada govorimo o avgustu, septembru ili novembru, sve je to za sada hipotetički", rekao je on.



Gaudenci je, takođe, rekao da se razmatraju i mere podrške ako kriza potraje.



"Naš sistem je čvrst, može da traje godinu dana bez tenisa, ali ne i više", rekao je on.