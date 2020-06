Od Đokovićevog turnira velika pomoć TSS!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković okupio je vrhunske igrače koji će da se predstave publici na regionalnom turniru "Adria Tour" od 12. juna do 5. jula 2020.U organizaciji Đokovića "Adria Tour" će biti održan u gradovima širom Balkana, a prvi turnir je u Beogradu, na terenima TC Novak od 12. do 14. juna.Adria Tour-u će prethoditi turnir Teniskog saveza Srbije, u uobičajenom formatu od kvalifikacija, koje kreću u nedelju, 07. juna, do finala koje će biti održano u petak.Taj turnir se igra za nagradni fond koji je TSS već izdvojio uz pomoć Novaka Đokovića.Adria Tour je donirao Teniskom savezu Srbije 50.000 evra kojim će se uvećati nagradni fond turnira u seriji TSS Tour, počevši od turnira koji će biti održan na terenima TC Novak (seniori i seniorke od 8. do 12. juna) gde će nagradni fond biti uvećan za 25.000 evra.Na preostala četiri turnira iz TSS Tour-a seniorske serije (TK TAŽ 27 – 03.07.2020, TK Partizan i TK Crvena Zvezda 04 – 10.07.2020, TK Spartak 25 – 31.07.2020 i TK Vojvodina 01 – 07.08.2020), kao i na završnom Mastersu TSS Tour-a koji je zakazan od 14. do 26. avgusta 2020. u TC Novak nagradni fond će donacijom Adria Tour-a biti uvećan za 5.000 evra.Pobednik Adria Tour-a (12 – 14. juna 2020) doniraće svu zaradu u humanitarne svrhe na adresu koju bude izabrao.