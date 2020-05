Objavljena lista najplaćenijih sportistkinja, Serena više nije na vrhu!

Japanska teniserka Naomi Osaka najplaćenija je sportistkinja u protekloj godini sa zarađenih 37,4 miliona dolara, navodi se danas na Forbsovoj listi.Osaka je u proteklih 12 meseci od nagrada na turnirima i drugih sponzorskih ugovora zaradila 37,4 miliona dolara, što je rekordna zarada neke sportistkinje za godinu dana. Prethodni rekord od 29,7 miliona dolara držala je Ruskinja Marija Šarapova iz 2015. godine.Dvostruka grend slem šampionka ima 15 sponzorskih ugovora među kojima i sa kompanijom Najki, Šiseido, Nisan i Joneks.Osaka je u protekloj godini zaradila 1,4 miliona dolara više od američke teniserke Serene Vilijams, koja je u prethodne četiri godine bila najplaćenija sportistkinja.Osaka je imala samo godinu dana kada je Vilijams osvojila prvu grend slem titulu 1999. godine, a 19 godina kasnije japanska teniserka pobedila je Amerikanku u finalu Ju Es opena, za prvi grend slem trofej u karijeri. To je bio jedan od najkontroverznijih mečeva u istoriji tenisa, tokom kojeg se Vilijams svađala sa glavnim sudijom, a on joj dodelio tri kazne.Japanska teniserka je trenutno 29. na listi najplaćenijih sportista, a Vilijams je 33. To je prvi put od 2016. godine da se dve žene nalaze među 100 najplaćenijih sportista na Forbsovoj listi. Kompletna lista biće objavljena naredne nedelje.