Objasnio Hrvatima: ''Nikad niko neće biti kao Nole! To majka ne rađa!''

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković veoma je cenjen i u Hrvatskoj, posebno u Splitu, gde je sa Jugoplastikom osvajao titule prvaka Evrope u predvečerje rata na prostorina bivše Jugoslavije.





Novakom Đokovićem. Ovog vikenda govorio je u opširnom intervjuu za '' Večernji list '' i između ostalog je pomenuo i svoj odnos sa najboljim srpskim sportistom





Ne samo da ga Maljković ceni, nego je predložio i da se u Beogradu jedan trg nazove po Novaku.







''Pre jedno mesec i po dana, Novak je bio u mojoj kancelariji i ja sam mu rekao da smo on i ja u istoj misiji, na šta mi je on rekao: 'Mislite ovo, mi i Hrvati'. Da, na to sam mislio. Radimo na zbližavanju dva naroda, no uništiše nas na društvenim mrežama.







Na to je on meni rekao da ga ne zanima šta drugi misle o tome i da je njegovo da kaže šta ima u glavi i za šta misli da je dobro za sve nas.







Nikad niko neće biti kao on. To majka ne rađa! Osim što je neponovljiv sportista, on je i izuzetan čovek.







Evo vam primera. Ponudili smo mu da nosi našu zastavu na otvaranju Igara u Tokiju na što je on odgovorio: 'Predsedniče, idemo nekoga drugog učiniti srećnim. Ja sam nosio zastavu u Londonu. Pružimo priliku nekome drugom'.



I zbog svega toga ja sam predložio da se beogradski Trg Terazije preimenuje u Trg Novaka Đokovića, no odmah su me napali jer kao to ne bi bilo u duhu pravnih propisa Republike Srbije jer se takva čast ne može dobiti za života. A terazije je turska reč za vagu'', istakao je Maljković.