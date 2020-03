Obavljen žreb, Srbija saznala imena rivala u Dejvis kupu!

Protivnici Srbije biće Nemačka i Austrija.



Plasman u narednu rundu obezbediće pobednici šest grupa i dve najbolje drugoplasirane ekipe.



Ako bude prva u grupi, teniska reprezentacija Srbije će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika Grupe C u kojoj su Francuska, Velika Britanija i Češka.



Završni turnir Dejvis kupa ove godine bi trebalo da se održi od 23. do 29. novembra u Madridu.



Grupa A: Španija, Rusija, Ekvador.



Grupa B: Kanada, Kazahstan, Švedska.



Grupa C: Francuska, Velika Britanija, Češka.



Grupa D: Hrvatska, Australija, Madjarska.



Grupa E: SAD, Italija, Kolumbija.



Grupa F: Srbija , Nemačka, Austrija.



Srpski teniseri su prošle sezone, prve pod novim formatom, stigli do četvrtfinala na završnom turniru.