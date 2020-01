Novakovo zagrevanje sa Štrufom, ali je bilo i problema!

Novak je na startu Australijan opena imao možda i najteži zadatak od svih favorita, imajući u vidu da je igrao protiv 37. tenisera sveta, Jana Lenarda Štrufa.



Ipak, uspeo je da ga savlada, iako je bilo problema u igri našeg tenisera, po setovima je bilo 7:6 (5), 6:2, 2:6 i 6:1.



Kada je Novak uspeo da stigne do prve brejk-lopte i kada ju je osvojio, mislili smo da je to početak kraja nemačkog tenisera. Ipak, Nemac se vratio baš kada je Novak servirao za set, uspeo je da ga odvede do taj-brejka, da bi na kraju Srbin nekako uspeo da osvoji prvi set i da mirnije uđe u nastavak.



Drugi je bio rutina, 6:2, a onda u trećem problemi. Samo 45% ubačenog prvog servisa nije dovoljno da se pobede ni daleko slabiji teniseri od Štrufa, pa je Nemac uspeo da se vrati na samo jedan set zaostatka.



Novake podigao nivo igre u nastavku, servis mu je bio najbolji baš kada je najviše trebalo i pobeda više nije dolazila u pitanje.