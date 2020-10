Novakovo objašnjenje za lošu igru, Italijani će kolutati očima!

Italijan Lorenco Sonego je danas naneo najteži poraz u karijeri Novaku Đokoviću, savladao ga je sa 6:1 i 6:2, izgledalo je kao da srpski teniser nije želeo previše da se umara i nakon izgubljenog prvog seta gledao je da što pre završi meč.



Mnogi su spekulisali oko toga šta je razlog njegove slabe partije i činjenice da se nije pripremio za Italijana.



Sada je on to i objasnio, razlog je taj što je obezbedio prvo mesto na kraju sezone nakon pobede protiv Borne Ćorića.



"Da, to što sam obezbedio mesto broj jedan na kraju godine je imao velikog uticaja na mene danas. Uradio sam šta sam hteo i zbog čega sam došao ovde, osigurao sam prvo mesto", rekao je Đoković posle poraza.



Kaže i da nije imao problem da izgubi.



"Nastavljam dalje, skroz sam u redu sa današnjim rezultatom. Zdrav sam i gledam ka napred kako bih jako završio godinu u Londonu", rekao je Novak Đoković.



Definitivno je nešto na šta će Italijani kolutati očima, ali neka se raduju, imaju i zbog čega...