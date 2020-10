Novakovi uslovi za Beč, direktor izvukao keca iz rukava!

Direktor turnira koji se igra u Beču i na kojem će, iznenađujuće, učestvovati Novak Đoković, ističe da je ovo turnir koji je bio veoma teško organizovati.



"Ovo je najteže organizovan turnir do sada. Očigledno je da se situacija pogoršava pomalo poslednjih dana i nedelja. Ipak, nema još nijedne naznake da postoji problem da se turnir organizuje jer je sve na profesionalnom nivou što se tiče zaštite", rekao je Hervig Straka, direktor turnira.



Novak Đoković će igrati, ali je imao i dodatne zahteve.



"On verovatno neće doći do kraja nedelje i ima nekoliko dodatnih želja. Kako bi sve funkcionisalo savršeno, mora da ima odgovarajuće okruženje, od hrane do fitnesa, to su stvari koje treba da ispunimo, ali sve je u redu. Nije bilo u pitanju ništa finansijske prirode. Brzo smo se dogovorili, Novak je jednostavno želeo da igra", rekao je on.



Inače, Novak bi mogao da osvoji dodatnih 500 bodova ukoliko osvoji turnir, što bi moglo znatno da mu pomogne u nameri da dostigne Rodžera Federera po broju nedelja kao prvi na ATP listi.