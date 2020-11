Novakova sezona je gotova - Ogromna prednost u odnosu na pratioce, evo i koliko je novca zaradio!

Srpski teniser Novak Đoković je završio ovu sezonu na ATP turu, naravno, i ovoga puta kao prvi na listi što je sjajan podatak.



Imaće više od 2000 bodova više u odnosu na Rafaela Nadala koji sezonu završava na drugom mestu sa 9850 bodova. Upravo zbog toga je bitan njegov izostanak iz današnjeg finala završnog mastersa u Londonu, bio bi daleko bliži Novaku da je pobedio, pa i da je još slavio u finalu.







Novak će biti na 12030 bodova.







Dominik Tim definitivno ostaje na trećem mestu, ali bi mogao baš da se približi Rafaelu Nadalu ako pobedi Medvedeva danas i ukoliko se to desi, razlika će biti 225 bodova.



No, da se vratimo na Novaka, Srbin ima otvoren put ka jednom od njegovih ciljeva, a to je najviše nedelja na ATP listi kao prvi u istoriji ATP tura, što bi bio dokaz da je najveći ikada.



Drugi ćemo tražiti u gren slemovima, nadamo se da će Novak imati makar još četiri do kraja karijere, ali i da Nadal neće više osvajati. Za Federera nismo sigurni u kakvoj će se formi vratiti.



Novak je rekao da mu je ova sezona "OK", ali se onda ispravio rekavši da je prvi na svetu i da je sezona izuzetna. Osvojio je Australiju, Sinsinati, Rim i Dubai, igrao finale Rolan Garosa.



Znate li koji je jedini teniser osvojio više turnira ove sezone? To je Andrej Rubljev, on je osvojio Hamburg, Sankt Peterburg, Beč, Dohu i Adelajd. Ipak, jasno je da niti jedan od tih nije iz serije 1000.



Novak je trenutno teniser koji je osvojio najviše novca ove sezone na ATP turu, a sezonu će završiti sa 6,51 milion dolara. Iza njega je trenutno Dominik Tim, ali može da ga pretekne u slučaju pobede protiv Medvedeva danas.



Rafa je ove sezone tek na 3,93 miliona.



Dakle, još jedna sezona za nezaborav, ali ostaje žal što nismo gledali Vimbldon jer bi Novak tu definitivno bio favorit, ali i zbog svega što se dešavalo na US openu.